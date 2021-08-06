لماذا تدور إصابات كورونا بشكل متسارع في غير المحصنين ؟ عسيري يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور عبدالله عسيري عن سبب زيادة حالات كورونا بين غير المحصنين.

وقال عسيري : تدور الإصابات بشكل متسارع في غير المحصنين لعدم وجود مناعة وجزء منهم سيحتاج الرعاية الطبية والتنويم.

وأكد أن المناعة الطبيعية بعد الإصابة لا تكفي في وجود المتحورات.

حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (954) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1014) حالة، كما تم تسجيل (10) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (531935) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (513387) حالة.

أهمية الجرعة الأولى للمتعافين

أعادت وزارة الصحة التأكيد حول أهمية حصول المتعافين من كورونا على الجرعة الأولى من اللقاح وفق المواعيد المعلنة من قبل.

وقالت الوزارة ممثلة في مركز 937 صحة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص : حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

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