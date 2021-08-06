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كشف الدكتور غسان يوسف رئيس مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أن متحور "دلتا" شديد العدوى قد يقلب جميع الموازين.
وقال: الأمر يتطلب رفع نسبة وصولنا للمناعة المجتمعية إلى 90٪، وذلك بسبب سرعة انتشاره، وكأننا نتعامل مع فيروس جديد شديد الانتشار.
ومع تسارع وتيرة تلقّي اللقاحات في المملكة؛ حيث سجلت 511 ألف جرعة لقاح في يوم واحد، توقّع الدكتور غسان يوسف الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70٪ بتلقّي جرعتين من اللقاحات بنهاية هذه السنة الميلادية.
وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية: أتوقع في نهاية السنة الميلادية او بداية العام الميلادي المقبل، لكن لو استمرت وتيرة تطعيم نصف مليون أتوقع أن تصل إلى ذلك خلال شهور.
وأردف: متحوّر دلتا قد يقلب الموازين ويتطلّب رفع نسبة الوصول إلى 80٪ وحتى 90٪ من المناعة المجتمعية، وذلك بسبب سرعة انتشاره، فهو ينتشر بنسبة 3 أضعاف المتحور العادي.
وعن إعلان شركة فايزر احتمالية ضعف اللقاح مع الوقت مما قد يتطلب أخذ جرعة ثالثة، أوضح الدكتور غسان يوسف أن جميع التطعيمات على مرّ التاريخ تضعف فعاليتها مع مرور الوقت.
وقال: في توقُّعي ربما تكون هناك الحاجة مع متحور "دلتا" إلى جرعة ثالثة، لكن ليس حاليًّا.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 05:40 PM
أكد أنه يتطلّب رفع نسبة الوصول إلى المناعة المجتمعية عند نسبة 90٪رئيس مكافحة العدوى في مستشفى فيصل التخصصي بجدة: "دلتا" قد يقلب الموازين!
كشف الدكتور غسان يوسف رئيس مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أن متحور "دلتا" شديد العدوى قد يقلب جميع الموازين.
وقال: الأمر يتطلب رفع نسبة وصولنا للمناعة المجتمعية إلى 90٪، وذلك بسبب سرعة انتشاره، وكأننا نتعامل مع فيروس جديد شديد الانتشار.
ومع تسارع وتيرة تلقّي اللقاحات في المملكة؛ حيث سجلت 511 ألف جرعة لقاح في يوم واحد، توقّع الدكتور غسان يوسف الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70٪ بتلقّي جرعتين من اللقاحات بنهاية هذه السنة الميلادية.
وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية: أتوقع في نهاية السنة الميلادية او بداية العام الميلادي المقبل، لكن لو استمرت وتيرة تطعيم نصف مليون أتوقع أن تصل إلى ذلك خلال شهور.
وأردف: متحوّر دلتا قد يقلب الموازين ويتطلّب رفع نسبة الوصول إلى 80٪ وحتى 90٪ من المناعة المجتمعية، وذلك بسبب سرعة انتشاره، فهو ينتشر بنسبة 3 أضعاف المتحور العادي.
وعن إعلان شركة فايزر احتمالية ضعف اللقاح مع الوقت مما قد يتطلب أخذ جرعة ثالثة، أوضح الدكتور غسان يوسف أن جميع التطعيمات على مرّ التاريخ تضعف فعاليتها مع مرور الوقت.
وقال: في توقُّعي ربما تكون هناك الحاجة مع متحور "دلتا" إلى جرعة ثالثة، لكن ليس حاليًّا.
، رئيس مكافحة العدوى في مستشفى فيصل التخصصي بجدة: "دلتا" قد يقلب الموازين! ،
المصدر : الخليج 365
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