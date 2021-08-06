، "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، وأبوعريش، وضمد، وأحد المسارحة، وصامطة، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.