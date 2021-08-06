- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، وأبوعريش، وضمد، وأحد المسارحة، وصامطة، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 05:27 PM
تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ8 مساءً"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، وأبوعريش، وضمد، وأحد المسارحة، وصامطة، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.