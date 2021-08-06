محمد بن مسعود - الدمام - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 368.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 600.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 51 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 13 خزانا بسعة 2000 لتر، و8 حمامات طوارئ، إلى جانب تدشين وتشغيل محطتين لتحلية المياه وبئر واحد، وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 05:18 PM بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 368.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 600.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 51 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 13 خزانا بسعة 2000 لتر، و8 حمامات طوارئ، إلى جانب تدشين وتشغيل محطتين لتحلية المياه وبئر واحد، وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا. الكلمات المفتاحية

، بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة ،

المصدر : الخليج 365

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