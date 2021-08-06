، مركز عرسال الطبي يقدّم خدماته خلال شهر يوليو لـ8,699 لاجئًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مركز عرسال الطبي بمحافظة البقاع اللبنانية خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية "المرحلة الثانية".

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2021م 8,699 مريضًا، حصلوا على 14,048 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى، فيما بلغت نسبة الذكور 35%، ونسبة الإناث 65 %، بينما شكلت نسبة اللاجئين منهم 70%، والمقيمين 30%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.