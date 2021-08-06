شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني : إخفاء الزوجة عمليات التجميل قد يؤدي للطلاق واسترداد المهر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المستشار القانوني، محمد الجضعي، إن إخفاء الزوجة عمليات التجميل يعد تدليسا وغشا، ويحق للزوج حينها أن يلجأ للطلاق واسترداد المهر.

وأضاف أن المادة السابعة ممن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص على أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم، مضيفا أن الشريعة الإسلامية حرمت الغش والتدليس في جميع العقود، مضيفا أنه يرى أن ذلك ينطبق أيضا على عقود الزواج.

وأضاف أنه في حال تضرر أي طرف من الزواج يحق له المطالبة برفع الضرر عنه، مشيرًا إلى أن جسد المرأة التي تجري عملية التجميل لا يكون مثل المرأة الطبيعية.

ولفت إلى أن من حق الرجل أن يعرف العيوب في مظهر المرأة لأن هذه العيوب قد تنتقل إلى الأبناء إذا تزوجها، لذلك فمن حقه معرفة هذه العيوب لكي يحدد ما إذا كان سيتزوجها أم لا.

وأكد أن نفس الشئ ينطبق على المرأة، إذ يمكنها فسخ عقد النكاح إذ اتضح أن الزوج أجرى عملية تجميلة دون أن يُعلمها بذلك قبل الزواج.