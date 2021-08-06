شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: متحور كورونا "دلتا" يتطلب مناعة مجتمعية تصل إلى 90٪ "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث غسان يوسف استشاري الأمراض المعدية، عن متحور كورونا، قائلا إن متحور كورونا "دلتا" يتطلب مناعة مجتمعية تصل إلى 90٪.

وأشار غسان يوسف خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن متحور دلتا قد يقلب الموازين وقد يتطلب الوصول إلى 80% أو 90% من المناعة المجتمعية.

وأوضح غسان يوسف أن سرعة انتشار متحور كورونا تبلغ 3 أضعاف المتحور العادي، متوقعا الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 90% بنهاية عام 2021.