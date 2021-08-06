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استشاري: متحور كورونا "دلتا" يتطلب مناعة مجتمعية تصل إلى 90٪ "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث غسان يوسف استشاري الأمراض المعدية، عن متحور كورونا، قائلا إن متحور كورونا "دلتا" يتطلب مناعة مجتمعية تصل إلى 90٪.

وأشار غسان يوسف خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن متحور دلتا قد يقلب الموازين وقد يتطلب الوصول إلى 80% أو 90% من المناعة المجتمعية.

وأوضح غسان يوسف أن سرعة انتشار متحور كورونا تبلغ 3 أضعاف المتحور العادي، متوقعا الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 90% بنهاية عام 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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