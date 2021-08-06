شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الجمعة، موضحا أن الدمام سجلت 49.8، بينما الأحساء 48، والرياض 46، والقيصومة وحفر الباطن 45.4.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الخرج والأفلاج بلغت درجة الحرارة 45، بينما رفحاء وصلت إلى 44.

وكان مركز الأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة"، حيث تمتد هذه الحالة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية.