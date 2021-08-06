شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: كورونا أصبحت جائحة غير المحصنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن جائحة كورونا تغير الاتجاه وتصبح جائحة غير المحصنين.

وأضاف أن الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة بينت أن العينات الإيجابية أقل بنسبة ٩٣٪ بين من استكمل التحصين، و التنويم أقل بنسبة ٩٤٪ بين من استكمل التحصين

وأكد الدكتور عسيري أنه تم تقديم ٥١١ ألف جرعة من لقاح كوفيد يوم أمس الخميس، وأن المملكة تقترب من إعطاء ٣٠ مليون جرعة من لقاح كورونا.