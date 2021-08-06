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وكيل الصحة: كورونا أصبحت جائحة غير المحصنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن جائحة كورونا تغير الاتجاه وتصبح جائحة غير المحصنين.

وأضاف أن الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة بينت أن العينات الإيجابية أقل بنسبة ٩٣٪ بين من استكمل التحصين، و التنويم أقل بنسبة ٩٤٪ بين من استكمل التحصين

وأكد الدكتور عسيري أنه تم تقديم ٥١١ ألف جرعة من لقاح كوفيد يوم أمس الخميس، وأن المملكة تقترب من إعطاء ٣٠ مليون جرعة من لقاح كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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