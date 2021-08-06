شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف بالخرج تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في مجمع الدوائر الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج المحتوى التوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً )، بالتعاون مع مجمع الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك من خلال الشاشات الإلكترونية في مبنى المجمع.

وتهدف الحملة التي نشرت المحتوى بمواد توعوية عديدة، إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، تفعيلاً للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة فيما يخدم الوطن والمواطن والمقيم.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية، وترسيخاً للمفهوم الصحيح في السمع والطاعة على منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهاتٍ ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.