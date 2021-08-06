الزعاق: أول موسم الكليبين السبت.. جمرة القيظ تنتهي بانتهائه

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن غدا السبت أول موسم الكليبين ويتزامن مع موسم مرخيات القلايد، ومدته 13 يوماً ويعقبه سهيل، وهو آخر نجوم السنة السهيلية عند العرب.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جمرة القيظ عند العامة «لها بنتين هما (الجوزاء الأولى والثانية) وولدين هما (المرزم والكليبين)»، مشيرًا إلى أنه بانتهاء الكليبين تنتهي جمرة القيظ.

وتابع، أن شروق وغروب النجوم لها دلالة حسية بمعرفة المواسم والمفصول ومعنوية بممارسة الطقوس الدينية عند جميع الثقافات البشرية.