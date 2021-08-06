وكيل «الصحة»: انتقال كورونا بين غير المحصنين يزيد احتمال تحوّره لـ«أنماط أشرس»

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إن إصابات فيروس كورونا تنتشر بشكل متسارع في غير المحصنين بالمملكة، لعدم وجود مناعة، مشيرًا إلى أن المناعة الطبيعية بعد الإصابة لا تكفي في وجود المتحورات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جزءًا من بين المصابين بفيروس كورونا غير المحصنين، سيحتاج إلى الرعاية الطبية والتنويم.

وأشار إلى أن العدوى تنتقل منهم إلى غيرهم من الذين تعذّر عليهم الاستفادة من اللقاح لأسباب طبية؛ ما يجعل استمرار انتقال الفيروس بينهم يزيد احتمال تحوّره إلى أنماط جديدة قد تكون أشرس من سابقاتها، وبالتالي يطول عمر الجائحة.