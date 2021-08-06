إنجاز 30% من القطع المذهبة لكسوة الكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - قام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بإنجاز عدد من القطع المذهبة في كسوة الكعبة للعام القادم 1443هـ، وبلغ ما تم إنجازه نسبة 30%.

وأوضحت رائسة شؤون الحرمين -عبر موقعها الإلكتروني- أن القطع المذهبة التي يتم إنجازها تقدر بـ56 قطعة مذهبة ما بين حزام كسوة الكعبة، وما تحت الحزام والقناديل، والصمديات، وستارة باب الكعبة المشرفة، علمًا بأن العمل على إنجاز الواحدة منها يستغرق ما بين 90 إلى 120 يوم عمل.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن ما تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، من عناية واهتمام بالغين على مدار العام بكسوة الكعبة، وامتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة.

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