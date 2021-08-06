تطبيق التسجيل العيني للعقار في أرض بوابة مكة بدءًا من 10 محرم

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة العدل قرارًا بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة بمكة المكرمة (أرض بوابة مكة)

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها رقم (4894): الصادر اليوم الجمعة، نص القرار الذي جاء فيه ما يلي:

أولاً: تبدأ أعمال التحديد والتحرير بتاريخ 10 /01/ 1443هـ في المنطقة العقارية المحددة أدناه.

ثانياً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية مراجعة دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار بالمحكمة العامة بمكة المكرمة مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل هذا التاريخ الذي تحدد لبدء أعمال التحديد والتحرير.

وأشار القرار إلى أن المنطقة العقارية الثالثة بمكة المكرمة (أرض بوابة مكة): تبلغ مساحتها الإجمالية (5162339.65) م2، ووفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشــمال: قطار الحرمين مكة-المدينة بطول (6803.12م).

الجنوب: طريق الليث بطول (5890.98م).

الشرق: شارع عرض (40م) بطول (1782.90م).

الغرب: طريق غير المسلمين-الدائري الخامس بطول (239.49م).

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