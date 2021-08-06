3 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1014 حالة تعاف جديدة من فيروس كوورنا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 3 مدن تصدرت الحالات الجديدة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الرياض سجلت 244 حالة وأبها 42 والدمام 41 حالة تعاف جديدة، فيما سجلت جدة 37 حالة والهفوف 35 والمدينة المنورة والجبيل 26 حالة بكل منهما.

وسجلت جازان 22 ، والخبر 21، وخميس مشيط 19، ورفحا 18، وتم تسجيل 16 حالة بكل من نجران، وينبع والظهران وحفر الباطن وسجلت 15 حالة في العيص.

كما سجلت العارضة 14 حالة والمبرز 13 وسجلت 12 حالة في كل من القنفذة والخفجي، و11 حالة في مكة المكرمة، وسجلت 10 حالات في كل من عرعر وحائل والطائف والقطيف، وسجلت 9 حالات في كل من أبوعريش وصبيا وبللسمر.

وتم تسجيل 8 حالات في كل من حبونا ومحايل والعلا والمظيلف ووادي الداوسر، وسجلت 7 حالات بريدة وسجلت 6 حالات في كل من الدلم، وبيشة وضرما والمجاردة وبدر، وسجلت 5 حالات في كل من الأسياح وخباش وعنيزة وصفوى والحناكية وصامطة والنعيرية ووادي الفرع.

كما تم تسجيل 4 حالات في بدر الجنوب ورفائع الجمش والزلفي وبقيق وسبت العلاية والكامل والغزالة وعيون الجواء والقوز وخيبر وشرورة وبيش ورجال ألملع، وسجلت 3 حالات في كل من ميقوع وأحد رفيدة والدرب وسكاكا والباحة وعيف وبلجرشي وفيفا والحرث والفرشة.

فيما تم تسجيل حالتا تعاف في كل من: ثول والحرجة وفرسان وتبوك والمجمعة ونمرة وحوطة بني تميم والدوادمي وأحد المسارحة وتثليث ودومة الجندل وليلى وضمد والحجرة والقرى والريث وقرية العليا.

واقتصرت حالات التعافي على حالة واحدة في كل من موقق وخليص والموسم وتنومة والعيدابي وحوطة سدير والبرك وسراة عبيدة ومليجة وتبالة والخرمة وقصيباء ويدمة والبدائع والأرطاوية والعيون والمويه وظهران الجنوب وبقعاء والقويعية ورماح وشقراء والبكيرية وساجر وثريبان والقريع.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 531935 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 513387 حالة، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8311 حالة.