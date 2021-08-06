المرور السعودي: 9 أماكن يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي عن 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ حيث نشر عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة توضح تلك الأماكن، والتي جاءت كالآتي:

- الجسور.

- بعرض الطريق أو في منتصفه.

- ممرات المشاة.

- على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية.

- الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

- أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

- على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف.

- على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.

- عكس اتجاه السير.

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