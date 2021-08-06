وزير المالية يصدر قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها رقم (4894):الصادر اليوم الجمعة، نص القرار والذي تضمن أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25 /4/ 1442هـ، القاضي بتعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6 /4/ 1393هـ ليكون بالنص الآتي: «يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجري دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمناً التاريخ المحدد لنفاذ التعديل».

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك). والموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبعد الاطلاع على المحضر التنسيقي مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بشأن مقترح تعديل فئة الرسوم الجمركية المؤرخ في 12/11/ 1442هـ، وعلى مذكرة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (13154) وتاريخ 27 /11/ 1442هـ.

يُقرر الآتي:

أولاً: إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. وزير المالية يعلن تعافي اقتصاد المملكة من تداعيات كورونا