الصحة: 954 إصابة بكورونا و1014 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 531935 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1014 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 513387 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8311 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 29 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وسجلت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، أمس الخميس، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد.

وكانت وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق، عن حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 – 18) عامًا.

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