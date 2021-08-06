خطوات حجز موعد لأخذ جرعة لقاح كورونا للقادمين للعمل بالمملكة عبر «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا خطوات حجز موعد لأخذ جرعة لقاح كورونا للقادمين للعمل في المملكة.

وذكر إنفوجراف نشره حساب وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بإمكانك حجز موعد لأخذ جرعة لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا بعد استخراج هوية مقيم عن طريق الخدمات الإلكترونية في منصة أبشر بالخطوات التالية:

• إجراء الفحص الطبي

• إصدار هوية مقيم "الإقامة" عبر منصة أبشر

• التسجيل برقم هوية مقيم "الإقامة في تطبيق توكلنا (كمقيم) وستظهر بطاقة هوية مقيم "الإقامة" فورا في محفظتك الرقمية.

• الآن يمكنك حجز موعد لأخذ جرعة لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا