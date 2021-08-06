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حالات كورونا الجديدة دون الألف لليوم الثاني على التوالي منها 182 بمكة و152 بالرياض

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شكرا لقرائتكم حالات الجديدة دون الألف لليوم الثاني على التوالي منها 182 بمكة و152 بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

حالات كورونا الجديدة دون الألف لليوم الثاني على التوالي منها 182 بمكة و152 بالرياض

إجمالي المصابين 531935 تعافى منهم 513387 وحصيلة الوفيات 8311

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1014) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (513387) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10237) حالة من بينها (1404) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (531935) حالة، توفي منهم (8311) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (954) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 182، منطقة الرياض 152، منطقة عسير 102، منطقة جازان 98، منطقة القصيم 68، منطقة المدينة المنورة 55.

كما سجلت منطقة حائل 32 ومنطقة نجران 28، ومنطقة تبوك 20، كما سجلت كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة 16 حالة في كل منهما فيما كانت أدنى الحالات المسجلة في منطقة الجوف بواقع 10 حالات.

كورونا
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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