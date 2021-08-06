الأرصاد : أمطار رعدية على نجران وشرورة حتى الـ9 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

تنبيه الأرصاد من طقس شرورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

طقس السعودية اليوم

وقال الحصيني : متوقع -إن شاء الله -الجمعة 1442/12/27هـ أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق ومتوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن مع رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية وغرب الوسطى.

توقعات حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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