تعليم صبيا يدشن 58 برنامجًا تدريبيًا للمعلمين والمعلمات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - جازان

دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي خطة البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني التعليمي والتي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ضمن المرحلة الرابعة من المشروع للعام 1442 والمقرر أن تتم عن بعد وتستمر لمدة شهر.

يقدمها 58 مدربًا ومدربة

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا أن خطة تعليم صبيا للبنين والبنات تحوي 58 برنامجًا وتغطي 710 ساعة تدريبية، ويقدمها 58 مدربًا ومدربة على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن عدة مجالات في طرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة والتربية البدنية.

6000 معلم ومعلمة

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي استهداف البرامج لأكثر من 6000 معلم ومعلمة مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط العامة للالتحاق بالبرامج التدريبية وحضور كامل الساعات التدريبية للبرنامج، وضرورة تقييم البرنامج والمدرب.

استعدادات العام الدراسي

من جانبه قال مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على إتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية؛ للاستفادة من فترة الإجازة وفترة عودة الهيئة التعليمية واستعدادًا للعام الدراسي.

وأكد على أهمية هذه البرامج في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل للطلاب والطالبات، مثمنًا الجهود المتميزة لقسمي التطوير المهني في بنين وبنات، ومتمنيًا للمتدربين التوفيق والسداد.

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