السعودية | 10 مناطق سعودية تتزين بجداريات الخط العربي.. ما هي؟

شكرا لقرائتكم 10 مناطق سعودية تتزين بجداريات الخط العربي.. ما هي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظّم وزارة الثقافة السعودية فعاليةً لرسم الجداريات بالخط العربي في 10 مناطق في السعودية، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى شهر يناير المقبل، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي"، التي أطلقتها الوزارة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

"عرعر" تشهد الانطلاقة

وتنطلق الفعالية بداية من مدينة عرعر في الحدود الشمالية، وتستمر فيها لثلاثة أيام متواصلة، على أن تنتقل بعدها إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وتليها منطقة تبوك، ثم منطقة القصيم، وتختتم المرحلة الأولى منها في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتستكمل الفعالية مرحلتها الثانية في شهر سبتمبر بمنطقة الباحة، ثم منطقة حائل، والمدينة المنورة (العلا)، والأحساء، ثم منطقة جازان.

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كما تتضمن رسم جدارية في كل منطقة بمشاركة خطاط من المنطقة ذاتها، وفنان غرافيتي في فضاء مفتوح، ويشارك فيها الزوار من مختلف شرائح المجتمع المحلي، حيث يسهمون برسوماتهم وخطوطهم حتى يكتمل تنفيذ الجدارية.

تعزيز حضور الخط العربي

وتأتي الفعالية انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة على ابتكار أنشطة داعمة لمبادرة "عام الخط العربي" تعمل على تعزيز حضور الخط العربي وفنونه في المجتمع، وذلك باعتباره رمزاً للهوية الثقافية العربية، ومصدراً لإلهام الفنانين عبر التاريخ، وعنصراً أساسياً في تاريخ الحضارة العربية.