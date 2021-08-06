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أكّد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن.
وجدّد السفير خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ ".
من جهته، نوّه الوزير اليمني، بما تقدمه بريطانيا من دعمٍ لبلاده في الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام باليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-06
أكّد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن.
وجدّد السفير خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ ".
من جهته، نوّه الوزير اليمني، بما تقدمه بريطانيا من دعمٍ لبلاده في الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:28 PM
خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
أكّد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن.
وجدّد السفير خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ ".
من جهته، نوّه الوزير اليمني، بما تقدمه بريطانيا من دعمٍ لبلاده في الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
، السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام باليمن ،
المصدر : الخليج 365
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