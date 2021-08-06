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أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى، وسط أنباءٍ عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.
وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.
يأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخيْن أطلقا من لبنان على الجليل وشنّ الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.
الجيش الإسرائيلي يُطلق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-06
أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى، وسط أنباءٍ عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.
وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.
يأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخيْن أطلقا من لبنان على الجليل وشنّ الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:23 PM
مصدر أمني لبناني يؤكّد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى، وسط أنباءٍ عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.
وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.
يأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخيْن أطلقا من لبنان على الجليل وشنّ الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.
، الجيش الإسرائيلي يُطلق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى ،
المصدر : الخليج 365
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