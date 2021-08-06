شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اعتراض طائرة "درون" خلال التمرين الثنائي الجوي مع القوات الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، لعملية اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "درون" من التمرين الثنائي الجوي مع القوات الجوية الأمريكية.

ونشر الفيديو حساب وزارة الدفاع على "تويتر" حيث ظهر في المقطع المرئي تفاصيل مناورات التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية

وقام حساب القيادة المركزية الأمريكية بإعادة نشر التغريدة معلقًا: "شاهد جانبًا من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية".