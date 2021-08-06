شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توفير عيادة لفحص الطفل وتشخيص الأمراض في سن مبكر بمستشفى الإمام عبدالرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت مستشفى الامام عبدالرحمن آل فيصل عن توفير عيادة لفحص الطفل ومراقبته لأول مرة لتشخيص الأمراض في سن مبكر مثل أمراض نقص النمو وفرط الحركة والتوحد، وذلك لأول مره على مستوى الشؤون الصحية في ‎الحرس الوطني.

وتستقبل العيادة في الشهر الواحد من 80 إلى 100 طفل وبعمل طاقم طبي مكون من عشرة استشاريين و10 أخصاءين و4 مقيمين ويقومون بفحص الطفل من الرأس إلى القدم وأخذ معلومات صحية عن صحة الطفل.

يجدر الإشارة إلى أن مستشفى الامام عبدالرحمن آل فيصل يقدم منذ أكثر من20عاما الرعاية الصحية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي.