شكرا لمتابعة خبر عن استبعاد بعض الفئات المستثناة من إعانة البحث عن عمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استبعد التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل بعض الفئات المستثناة من شرط "الجنسية السعودية " المؤهلين للتقدم بطلب الحصول على الإعانة.

وتضمنت شروط التنظيم الجديد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والذي كان بموجبه يحق لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل, وفقًا لـ " الإخبارية ".

ويذكر أن التنظيم الجديد حدد أن يكون التقديم على طلب الحصول على الإعانة قبل مضي أربعة وعشرين شهرا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم والتدريب.

في حين كان في السابق يشترط مضي ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن عمل.