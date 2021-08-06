شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة توضح شروط دخول هولندا بدءًا من الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - امستردام (صدى):

أوضحت سفارة المملكة بهولندا شروط الدخول إلى هولندا، وذلك بدءً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بهولندا على موقع تويتر: "نود لفت عناية المواطنين الأعزاء إلى أنه اعتباراً من ٨ أغسطس الجاري يتعين على القادمين إلى هولندا من دول الاتحاد الأوروبي (ذات التحذير الأصفر) والقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي (المصنفة آمنة) إظهار شهادة إثبات أخذ اللقاح أو نتيجة فحص سلبية آو دليل تعاف من كورونا عند دخول هولندا".