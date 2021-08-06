استشاري سعودي يسجل براءة اختراع بأمريكا حول علاج فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن استشاري وأستاذ مشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور هاني الحضرمي، تسجيل براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، حول علاج لفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع جامعة أم القرى.

وقال الدكتور الحضرمي -عبر حسابه على تويتر- إنه بالتعاون مع جامعة أم القرى تم تسجيل براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد علاج لفيروس كورونا، وإن براءة الاختراع تحت التحكيم حاليًا.

كان الدكتور الحضرمي قد نشر في وقت سابق بحثًا متعلقًا ببراءة الاختراع الأمريكية الثانية المسجلة له، لإيجاد علاج واعد لفيروس كورونا، في مجلة علمية مصنفة (Q1).

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