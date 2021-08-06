«سعود الطبية» تؤكد أهمية شرب الماء والتغذية الصحية للطفل خلال الصيف

الرياض - محمد عبدالله - أكدت مدينة الملك سعود الطبية ضرورة الاهتمام بشرب الماء والتغذية الصحية للطفل، لتلافي الإصابة بالميكروبات خلال فترة الصيف.

وذكرت سعود الطبية -عبر تويتر- أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وازدياد نسبة الرطوبة، قد يصاحبه الإصابة ببعض الميكروبات، وتحفز الجهاز المناعي للطفل، داعية إلى الإكثار من شرب الماء والاهتمام بالتغذية الجيدة.

من جهة أخرى، أوضحت «سعود الطبية» أن غسل اليدين من أهم الأمور الوقائية لتجنب العدوى المكتسبة، وفي المنشآت الصحية يقلل نسبة العدوى بشكل كبير.

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