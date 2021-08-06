سفارة المملكة بالصين تحذر المواطنين من انتشار بؤر جديدة لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية، المواطنين بضرورة ابتاع الإجراءات الصحية اللازمة، وذلك بعد انتشار بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد في عدد من المناطق والمدن الصينية.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بالصين على موقع «تويتر»: «تنبه السفارة المواطنين الكرام إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الصحية اللازمة وما يصدر عن السلطات الصينية من تحذيرات بشأن ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا كوفيد-١٩ في عدد من المناطق والمدن الصينية».

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