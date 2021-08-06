بالفيديو.. «الهجري» 27 عامًا من العمل في صقل «الجنابي» بنجران

الرياض - محمد عبدالله - حرص المواطن «عبدالله الهجري» من منطقة نجران على المحافظة على صناعة تراثية توارثها من أبيه، وهى مهنة صقل وصياغة «الجنابي».

وقال الهجري لقناة «العربية» إن عمره 46 عامًا، وإنه كان يعمل في تلك المهنة من قترة مبكرة من عمره، لكنه احترفها بعد الثانوية وتقريبًا في عام 1415 هـ أي منذ نحو 27 عامًا.

وأضاف أن «الجنبية» لا بد لها من «جنيهات» توضع عل جانبي المقبض الخشبي ويطلق عليها اسم «المضاحك» في بعض المناطق، وهي تعطى مظهرًا جاذبًا ومميزًا لـ«الجنبية»، وتكون تلك الجنيهات من فضة أو ذهب أو نحاس.

وأشار إلى أن بعض الجنابي قد يصل سعرها إلى 100 ألف أو 120 ألف ريال، وأن عدة صناع يشاركون في صنع الجنبية فالنصل من اختصاص الحداد، بينما الصائغ يعمل على صناعة الذهب الملحق بالمقبض.

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