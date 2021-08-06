الأول من نوعه بالمملكة.. إسعاف بحري في جزر فرسان

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خدمة الإسعاف البحري لخدمة أهالي محافظة جزر فرسان، والذي يعد الأول من نوعه بالمملكة، ونفذته وزارة الصحة بتكلفة تجاوزت 13 مليون ريال.

وذكر تقرير لقناة «السعودية» أن الإسعاف البحري يتضمن ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع إمكانية إضافة سريرين آخرين، ويتمكن من نقل المريض إلى ميناء جازان خلال 40 دقيقة بسرعة 30 عقدة بحرية/ساعة.

وأضاف التقرير أن الإسعاف البحري مجهز بأنظمة متطورة وذكية وتقنيات للاتزان وامتصاص الصدمات، كما يوجد به خدمة التعقب ومراقبة الإسعاف البحري لحظة بلحظة، إضافة إلى خدمة الطب الاتصالي.

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