استشاري: «كورونا» في المملكة أصبحت جائحة غير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د.عبدالله بن مفرح عسيري، إن جائحة كورونا تغير الاتجاه وتصبح جائحة غير المحصنين، وفقًا للأرقام الأخيرة لوزارة الصحة حول نسب الإصابات والتنويم بين المحصنين مقارنة بغير المحصنين.

وأضاف الدكتور عسيري -عبر تويتر- أنه تم تقديم ٥١١ ألف جرعة من لقاح كوفيد يوم أمس الخميس، وأن السعودية تقترب من إعطاء ٣٠ مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأشار إلى أن العينات الإيجابية للفيروس أقل بـ٩٣٪ من استكمل التحصين بلقاح كورونا، وأن التنويم أقل بـ٩٤٪ في من استكمل التحصين.

كان الدكتور عسيري قد أوضح -في وقت سابق- أن أعراض الحساسية المفرطة من لقاح كورونا تشمل هبوط الضغط، وتورم الفم واللسان، وضيق التنفس، وفقدان الوعي، وهي نادرة جداً، ولا علاقة لها بحساسية الطعام والأدوية والحشرات والمهيجات البيئية.

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