الشيخ الشثري: لا يشترط في وقوع الطلاق علم الزوجة

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إن عدم علم الزوجة بوجود الطلاق ليس شرطًا في صحة وقوع هذا الطلاق.

وأضاف الشيخ الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» ألا يشترط في وقوع الطلاق علم الزوجة، فكون الزوجة أو أهلها لا يعلمون بوجود الطلاق، فهذا لا يمنع من وقوع الطلاق.

وأشار إلى أنه إذا عادت الزوجة إلى بيت زوجها وتصالحا، فهذه تعد رجعة، سواء للطلقة الأولى أو الثانية، ولكن يجب إشعار الجهات الرسمية بهذه الرجعة لما يترتب على ذلك من آثار وحقوق.



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