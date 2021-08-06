الموارد البشرية: زوج المواطنة غير السعودي لا يحتسب ضمن متطلبات التوطين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن زوج المواطنة وزوجة المواطن، لا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل زوج المواطنة يحتسب كالسعودي في التأمينات الاجتماعية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين».

وأضاف: «أم المواطنة وأم المواطن لا يحق لهم العمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين».

وانطلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جولات رقابية شملت جميع المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة السماح، والبدء في تطبيق قرار «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين».

وتهدف الجولات إلى التوعية أولًا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار وضبط المخالفات خاصة وأن فترة السَّماح امتدت لـ(120) يومًا قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية»: أم المواطن والمواطنة خارج المهن المقصورة على السعوديين