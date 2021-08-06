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سفارة المملكة بهولندا توضح شروط جديدة للدخول بدءًا من الأحد المقبل

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية بهولندا أن هناك شروطًا جديدة للدخول إلى هولندا، وذلك بدءً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بهولندا على موقع «تويتر»: «نود لفت عناية المواطنين الأعزاء إلى أنه اعتباراً من ٨ أغسطس الجاري يتعين على القادمين إلى هولندا من دول الاتحاد الأوروبي (ذات التحذير الأصفر) والقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي (المصنفة آمنة) إظهار شهادة إثبات أخذ اللقاح أو نتيجة فحص سلبية آو دليل تعاف من عند دخول هولندا».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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