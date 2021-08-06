56.3 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و96.5% نسبة التعافي بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد جرعات لقاح كورونا بدول الخليج بلغت أكثر من 56.3 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية وصلت إلى 96.5%.

وذكر المركز -عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,415,979) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,342,212 حالة، وإجمالي حالات الوفاة (18,511) حالة.

وأشار إلى أن عدد اللقاحات المعطاة بلغ (56,340,915) جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بدول الخليج بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الشفاء في السعودية 96.5%.

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