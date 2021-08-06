بالصور.. احتفاء استثنائي لأبناء «أبو عريش» بالممارس الصحي المتقاعد «حمزة العطاس»

الرياض - محمد عبدالله - كرم أبناء محافظة أبو عريش، مساء أمس الخميس، الدكتور حمزة بن حسن العطاس، أخصائي البصريات بصحة جازان، بمناسبة تقاعده تقديرًا له ولمسيرته العملية الحافلة بالإنجازات طيلة السنوات التي قضاها في عدد من مستشفيات منطقة جازان كممارس صحي في تخصص البصريات ومسؤول قيادي.

حضر الحفل عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة بمنطقة جازان وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا في ليلة استثنائية اتسمت بملامح الفرح والبهجة والسعادة تتويجًا لهذه الشخصية المميزة.

ووصف الدكتور العطاس، الدور الكبير الذي بذله المعلمون بجد واجتهاد لتعليم أبناء هذا الوطن جيلا بعد جيل وكان لهم الفضل في تقلد العديد منهم مناصب قيادية ووظائف مختلفة في قطاعات الدولة خدمة لدينهم ووطنهم بكل فخر واعتزاز.

وقال في كلمة له بمناسبة حفل تقاعده من القطاع الصحي: «لن أنسى الجهود العظيمة التي قام بها المعلمون الذين كان لي الشرف بالتعلم على يديهم في المراحل الدراسية وإخلاصهم في أداء مهامهم بأمانة، ويستحقون القبلات على رؤوس الأحياء منهم والدعوات الصادقة لمن غادر حياتنا الدنيا، فهم أساس النجاح الذي وصلنا إليه دون أدنى تقصير منهم».

الحفل الاستثنائي تنوعت فقراته بالعديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية وعرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة العطاء والإنجازات للمحتفى به، ومشاركات افتراضية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض أقارب وأصدقاء وزملاء الدكتور العطاس.

كما تم تكريم الدكتور العطاس بمجموعة من الهدايا والدروع التذكارية التي انهالت عليه بفرحة غامرة من عامة محبيه تعبيرا منهم عن إعجابهم به وتقديرا له ولمساهمته في تقديم الرعاية الطبية للمرضى في مجال تخصصه بمهنية عالية وأخلاق نبيلة اتصف بها مع الجميع دون استثناء، تلقى خلالها إشادات واسعة وشهادات شكر من قيادات وزارة الصحة بما فيهم المسؤولين بصحة جازان على جهوده المتميزة وتعامله المهني الراقي مع المرضى والمراجعين وزملاء العمل.

يذكر أن الدكتور العطاس يعد واحدًا من الشخصيات الفريدة بمنطقة جازان والتي أدت دورًا كبيرًا في المجالات الصحية والتطوعية والأعمال الخيرية وله إسهاماته المختلفة في تحقيق المصلحة العامة لأبناء المجتمع بالمنطقة وفي محافظة أبو عريش على وجه الخصوص.