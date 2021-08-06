الصحة تسجل رقمًا قياسيًا في عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة خلال يوم واحد

الرياض - محمد عبدالله - سجلت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، أمس الخميس، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد وفقًا لـ«الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس إعطاء أكثر من (29.000.000) جرعة من لقاح كورونا «كوفيد-19» حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح؛ لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وقدمت وزارة الصحة نحو 1.8 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية، وذلك منذ بدء سريان شرط التحصين لدخول المنشآت الحكومية والمدارس ووسائل النقل والفعاليات، من يوم الأحد الماضي (1 أغسطس).

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: إعطاء 29 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالمملكة

«الصحة»: يجب على الطلاب أخذ لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس