الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة في السعودية بـ49.4 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند بيانًا يوضح أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية يوم أمس وأدنى درجة حرارة تم رصدها فجر اليوم الجمعة في 29 محطة للرصد في السعودية.

درجات الحرارة الأعلى والأدنى

وقد سجل مطار الملك فهد في الدمام أعلى درجة حرارة يوم أمس حيث بلغت 49.4 درجة، فيما سجلت الأحساء 48.4 والقصيم 46 فيما سجل مطار الملك خالد الدولي 45.1 درجة بينما سجلت وادي الدواسر 45 مئوية.

أما عن أقل درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم فكانت في أبها عند 17.1 درجة مئوية وخميس مشيط 17.5 والقريات 22 فيما بلغت درجات الحرارة في كل من الطائف وطريف 24 درجة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء إلى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية ليلًا، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.



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