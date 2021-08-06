الحصيني : أجواء السعودية اليوم حارة مع رياح مغبرة وأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السعودية اليوم حارة مع فرصة قوية لهطول الأمطار المتفاوتة على عدد من المناطق.

طقس السعودية اليوم

وقال الحصيني : متوقع -إن شاء الله -الجمعة 1442/12/27هـ أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق ومتوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن مع رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية وغرب الوسطى.

توقعات حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء إلى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية ليلًا، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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