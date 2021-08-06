تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 22 قرب 200 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أغسطس، في الأسواق العالمية ليقبع سعر المعدن الأصفر قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، بفعل الضغوط التي تعرض لها سعر الذهب من الدولار الأمريكي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم في السعودية حوالي217 ريالًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 22 قرابة 200 ريال، بينما اقترب سعر الجرام عيار 21 من 190 ريالًا، فيما وصل سعر الجرام عيار 18 حوالي 162 ريالًا، وكان سعر الذهب عيار 14 في حدود 126 ريالًا للجرام الواحد.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وفي الأسواق العالمية أيضا تراجعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1799.46 دولار للأونصة، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1802.50 دولار.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن الفيدرالي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية للأونصة وانخفضت بنحو 1.4% في الأسبوع، ونزل البلاتين 0.4% إلى 1001.66 ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.93 دولار.

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