أسعار النفط تتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية وبرنت فوق 71 دولارًا للبرميل

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واصلت أسعار النفط مكاسبها الجمعة 6 أغسطس لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من دول العالم تفرض قيود السفر التي تهدف لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا؛ ما أثار المخاوف إزاء الطلب على الوقود.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة 6% هذا الأسبوع وهي أكبر خسارة لها منذ مارس الماضي.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1% يوم أمس الخميس وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، لكن المكاسب حدت منها قيود جديدة لمواجهة زيادة حالات كورونا التي تهدد تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتًا بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق لما دون 70 دولارًا للمرة الأولى منذ 21 يوليو.

تمديد قيود الطوارئ في اليابان

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات وفرضت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودًا في بعض المدن وألغت رحلات جوية مما يهدد الطلب على الوقود.

ارتفاع المخزونات الأمريكية

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وارتفعت مخزونات الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو تموز، إلى 439.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 3.1 مليون برميل.