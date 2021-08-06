الصحة تكشف موعد الجرعة الأولى للمتعافين من كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد حول أهمية حصول المتعافين من كورونا على الجرعة الأولى من اللقاح وفق المواعيد المعلنة من قبل.

موعد الجرعة الأولى

وقالت الوزارة ممثلة في مركز 937 صحة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص : حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

لقاح كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن عدد جرعات لقاحات كورونا في المملكة تجاوز (29,000,000) جرعة تم إعطاؤها عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

كما سجلت الوزارة رقمًا قياسيًا في عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في يوم واحد يوم أمس الخميس حيث بلغت 511 ألف جرعة في كافة مراكز التحصين بالمملكة.

تحصين الفئة العمرية من 12-18 وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

حجز موعد الطلاب والطالبات

وكانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن قيامها بحجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح كورونا مسبقًا للفئة العمرية (12-18) للطلاب والطالبات. وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد.

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