الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

الصحة تسجل رقمًا قياسيًا بإعطاء 511 ألف جرعة لقاح كورونا خلال يوم واحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في يوم واحد يوم أمس الخميس حيث بلغت 511 ألف جرعة في كافة مراكز التحصين بالمملكة.

لقاح كورونا شرط العودة للدراسة

وكانت وزارتا التعليم والصحة أكدتا أكثر من مرة أن الحصول على لقاح كورونا شرط العودة إلى مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات المختلفة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها يوم أمس: حرصًا على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا، نؤكد على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، علمًا بأن الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث أن المدة بين الجرعتين 3 أسابيع.

جرعات اللقاح تتجاوز 29 مليونًا

كما أعلنت الوزارة يوم أمس أن عدد جرعات لقاحات كورونا في المملكة تجاوز (29,000,000) جرعة تم إعطاؤها عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

حجز الجرعة الأولى

وكانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن قيامها بحجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح كورونا مسبقًا للفئة العمرية (12-18) للطلاب والطالبات. وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد. تحصين الفئة العمرية من 12-18 وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

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