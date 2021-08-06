تعليم جازان يستبق انطلاق العام الدراسي الجديد بحزمة من الإجراءات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - جازان

كثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ لتسهيل انطلاقة ناجحة لطلابها وطالباتها، بمباشرة العمل على إنهاء التجهيزات المدرسية المختلفة لجميع المدارس التابعة لها وصرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وترحيل الكتب والمقررات التعليمية للمكاتب والمدارس التابعة لها.

استنفار الجهود في تعليم جازان

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن جميع الأقسام والإدارات والمكاتب التابعة للإدارة استنفرت جهودها لإنهاء استعدادات الإدارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد من خلال العمل وفق خطط ومؤشرات أداء متعددة بما يضمن البداية الجادة، القادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية المختلفة وفق توجيهات معالي وزير التعليم، مثمنًا دور الوزارة في متابعة جاهزية العام الجديد وبدعمها المستمر والسريع، كما أشاد بالجهد الكبير والدقة والتنظيم خلال الإجراءات الاستباقية لبدء العام الجديد لإدارات للشؤون المدرسية والخدمات المساندة.

إيداع الميزانية التشغيلية

وكشف تعليم جازان أنه ضمن جهود الإدارة لإنهاء استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد وبتوجيهات من المدير العام تم الانتهاء من إيداع الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول بمبلغ 7,194,350 ريالًا في حساب مديري ومديرات المدارس، كما تم تدشين شاشة حالة المستخلصات المالية والهادفة لتحسين وتطوير الإجراءات الإدارية والمالية وتحقيق جودة الأداء واستكمال برامج الإدارة التطويرية.

785 مختبرًا

وفي جانب التجهيزات المدرسية أوضحت الإدارة جاهزية 785مختبرًا مدرسيًا للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، حيث بلغت نسبة الجاهزية بمختبرات المدارس الابتدائية 97٪؜ في حين بلغت نسبة جاهزية مختبرات المرحلة المتوسطة والثانوية 95٪؜، بالإضافة إلى جاهزية 170 فصلًا لتقنية المعلومات بالمرحلة المتوسطة و146 فصلًا بالمرحلة الثانوية.

جاهزية مصادر التعلم

وبينت الإدارة جاهزية 90 % من مراكز مصادر التعلم التابعة لها بمختلف المدارس، حيث بلغ عددها بالمرحلة الابتدائية 293 مركزًا في حين بلغت بالمرحلة المتوسطة 70 مركزًا لمصادر التعلم و97 مركزًا بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى انتهاء تزويد مدارس المرحلة الابتدائية بعدد 162 شاشة تفاعلية لتفعيل الفصول الافتراضية، وفيما يتعلق بفصول الطفول المبكرة ورياض الأطفال فقد بلغت نسبة جاهزية فصولها 50 % بواقع 265 فصلًا للطفولة المبكرة و50 فصلًا لرياض الأطفال، وأكدت الإدارة عمل الإدارات المختصة على إنهاء التأكد من جاهزية بقية المرافق والتجهيزات المدرسية المختلفة.

ترحيل المقررات

أما بخصوص المقررات الدراسية فقد أنهت الإدارة ممثلة بإدارة المستودعات ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة وذلك وفق خطة عمل واستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب لجميع الطلاب والطالبات.

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