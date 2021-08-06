مشاريع تعليمية جديدة في تعليم جازان بأكثر من 24 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - جازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 3 مشاريع تعليمية في قطاعي أبو عريش والعارضة.

تحسين البيئة التعليمية

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي: أن المشاريع التعليمية الجديدة تأتي ضمن خطط وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وخلق الأجواء والمعطيات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية ومهارية ناجحة وهادفة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 م.

دعم القيادة

وأضاف “أبو هادي” أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظها الله – لقطاع التعليم في المملكة، والدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه.

قبل بدء العام الدراسي

وأشاد “أبو هادي” بجهود الخدمات المساندة بالإدارة ممثلة في إدارة المباني في متابعة وتنفيذ تلك المشاريع قبل بدء العام الدراسي وتهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مطلع العام الدراسي الجديد.

المشاريع الجديدة في تعليم جازان

وشملت المباني التعليمية الجديدة المدشنة مدرسة زيد بن الخطاب للبنين بمكتب التعليم بأبو عريش، ومدرستي بطحان للبنات وأبو سبيلة للبنات بمكتب التعليم بالعارضة بالحد الجنوبي.

وتضم المباني المدرسية الثلاثة “51 ” فصلًا دراسيًا وصالات متعددة الأغراض ومعامل للغات ومعامل للحاسب الآلي ومكتبات وصالات مصادر تعلم وصالات رياضية ومرافق أخرى يستفيد منها أكثر من 1530 طالبًا وطالبة.

أكثر من 23 مليونًا

كما تابع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر 24 مليون ريال حيث شملت ابتدائية المضايا للبنات ومتوسطة المضايا للبنات بمكتب المسارحة والحرث تضم “36” فصلًا دراسيًا وصالتين متعددة الأغراض ومعملين للغات ومعملين للحاسب الآلي ومكتبات وصالتي مصادر تعلم وغرفتي تدبير منزلي والعديد من المرافق الأخرى ويستفيد منها أكثر من 1080 طالبة.

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