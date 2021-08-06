شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن مواعيد العمل في مدارس الابتدائية والروضات بالعام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن أوقات العمل للمدارس الابتدائية والروضات، ابتداءً من العودة للدوام يوم الأحد القادم.

وقالت المصادر أن أوقات العمل للمدارس الابتدائية والروضات ستكون صباحًا، وسيتم العمل بهذه الأوقات حتى إشعار آخر، وذلك خلافًا للعام الماضي الذي كان العمل فيه مساءً لهذه المرحلة.

يجدر الإشارة إلى أن عودة المعلمين والإداريين للمدارس ستكون يوم الأحد القادم، على أن ينتظم الطلاب في مقاعد الدراسة الأحد الموافق 29 أغسطس 2021.